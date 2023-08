"Das ist echt beeindruckend": Coach Schmitt von Stimmung rund um den FSV angetan

Stimmungsvolle Kulisse: 4500 Zuschauer wollten das erste Heimspiel der Zwickauer gegen Luckenwalde sehen. © picture point/Sven Sonntag

"Das hat die Mannschaft aufgesaugt. Wir haben uns hineingebissen und genau das umgesetzt, was wir in den Tagen zuvor besprochen hatten, nämlich mehr Tiefgang zu entwickeln - und Tore zu erzielen", sah Schmitt nach eigenen Worten einen hochverdienten Sieg seiner Mannschaft.



Es sei der Lohn für die ersten viereinhalb Wochen, findet Sportdirektor Robin Lenk (39). Das ist nicht selbstverständlich, bedenkt man den XXL-Umbruch im Sommer, die Sparzwänge und die organisatorischen Schwierigkeiten wie der verspätete Trainingsauftakt erst Anfang Juli. Da kann sich noch nicht alles sofort zusammenfinden.

Aber was bisher zusammengewachsen ist, imponiert Lenk: "Man sieht, dass die elf Mann auf dem Platz als Mannschaft agieren, was auch bei den Toren zu sehen war, als sie sich in einer großen Spielertraube gefreut haben. Wir haben eine gute Stimmung auf den Platz. Jeder war für den anderen da."