Der FSV Zwickau steigt ab: Machtkampf, Querelen und mangelnde Qualität waren das Problem!

Zwickau - Nun ist es amtlich: Der FSV Zwickau steigt nach sieben Jahren in der 3. Liga ab. "Der Gang in die Regionalliga ist mega bitter, da er hätte verhindert werden können, aber am Ende lügt die Tabelle nicht", rang Coach Ronny Thielemann (49) nach dem 0:1 (0:1) gegen Dynamo Dresden um die richtigen Worte.