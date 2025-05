Mehr Punkte, mehr Urlaub! Abschied für FSV-Urgestein Könnecke

Bei aktuell 58 Zählern ist das Ziel in greifbarer Nähe und kann am Sonntag im letzten Heimspiel gegen Chemie Leipzig erreicht werden.

FSV-Urgestein Mike Könnecke (36) bestreitet am Sonntag sein letztes Heimspiel. © imago/Picture Point

Die Schwäne könnten vielleicht sogar die Rekordkulisse für diese Spielzeit erreichen. Bis Mittwoch waren bereits an die 7000 Tickets verkauft.

Alleine aus Leutzsch werden knapp 2000 Gästefans erwartet, denn für die Chemiker geht's darum, endlich den Klassenerhalt auch rechnerisch einzutüten.

Volle Ränge, maximale Unterstützung und eine geile Atmosphäre sind so oder so zu erwarten, denn am Sonntag verabschiedet sich einer in Eckersbach, der seit neun (!) Jahren seine Knochen für den Verein hinhält.

Mike Könnecke (36), dessen Karriere im Sommer endet, bestreitet sein letztes Heimspiel und darf sich auf einen ähnlichen Rahmen freuen wie letzte Saison Davy Frick (35), als der seinen Abschied gab.