Dienst statt Tore! FSV tritt in Roßwein ohne Zimmermann an

Rückstand, Ausgleich, Unterzahl, Zwei-Tore-Führung, Anschlusstreffer. Zwickau feierte am Ende den zweiten Saisonsieg und verschaffte sich etwas Ruhe vor den Regio-Krachern bei Cottbus und gegen Chemie Leipzig. "Es war nicht mein erstes Mal an der Seitenlinie", bemerkte Rupf.

Wieder mit Chefcoach Schmitt an der Seitenlinie kämpfen die Schwäne am morgigen Samstag im Landespokal um den Einzug in die nächste Runde. Die Hürde Roßweiner SV (Kreisoberliga) sollte der Viertligist auch ohne Marc-Philipp Zimmermann (33) meistern. Der Torjäger, der in der Liga bereits dreimal traf, hat Dienst bei der Polizei.