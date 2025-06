Erstmals raus aus Eilenburg! Das peilt FSV-Neuzugang Möbius in Zwickau an

Alles in Kürze

FSV-Neuzugang Lennert Möbius (22) stand am Testspiel-Wochenende für die Schwäne auf dem Rasen. © Picture Point/Gabor Krieg

Erstmals in seiner Fußballer-Karriere hat der 22 Jahre alte Offensivmann seine Geburts- und Heimatstadt Eilenburg verlassen. Möbius wechselte vom Ligakonkurrenten des FSV in die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt (56).

"Ich will mich stetig verbessern, bin wissbegierig - in den Spielen, auf und neben dem Trainingsplatz. Ich möchte in Zwickau den nächsten Schritt gehen und meine Stärken, die ich habe, weiter verbessern", betont Möbius. Welche Stärken das sind, verrät er gleich mit: "Dynamik, Flankenläufe, Torgefährlichkeit. Ich versuche, der Mannschaft zu helfen, wo ich kann."

Worte, die Trainer Schmitt gern hören wird. Der Fußball-Lehrer setzt auch in dieser Transferperiode auf junge, talentierte, ehrgeizige Spieler mit großem Entwicklungspotenzial.

"Lennert bringt durch seine Körpergröße und Schnelligkeit gute Grundvoraussetzungen mit. Er ist auf der Außenbahn rechts wie links einsetzbar und einer, den du in die Tiefe schicken kannst", sagt Sportdirektor Robin Lenk über Möbius.