Ex-Sportdirektor Wagner freut sich auf Rückkehr nach Zwickau und seinen "Fricker"

Die beiden Ex-Sachsen haben derzeit viel zu feiern an der Ostseeküste. Guido Kocer (35, r.) war einst Publikumsliebling in Aue, Can Coskun (25) beim FSV Zwickau. © IMAGO/Andre Gschweng

Man hört es dem Tonfall an, wie sehr sich "Dave" auf die erstmalige Rückkehr in die GGZ-Arena freut. Wagner war erst als Co-Trainer unter Torsten Ziegner und danach von 2015 bis 2019 als Sportdirektor maßgeblich am Drittligaaufstieg beteiligt und mitverantwortlich, den Verein über Jahre hinweg in der Liga zu halten.

Auf ihn ging auch die Verpflichtung von Joe Enochs (52) zurück. "Es überwiegt absolute Freude. Es sind ja noch paar Jungs dabei, die ich gut kenne", so Wagner. Gemeint sind Marc-Philipp Zimmermann (33), Mike Könnecke (35) und eben Davy Frick (33).

"Auf meinen 'Fricker' freue ich mich ganz sehr. Ich weiß noch, wie wir ihn 2011 aus Jena geholt haben. Wir haben acht Jahre zusammengearbeitet. Auch mit 'Zimbo' und Mike wird es ein schönes Wiedersehen", sagt der 49-jährige gebürtige Zwickauer.

Seit März 2022 hält Wagner beim GFC die Fäden in der Hand, steht mit den Ostseekickern auf dem Aufstiegsplatz. Dass dies nicht von ungefähr kommt, zeigt ein Blick in den Greifswalder Kader, der mit Jakub Jakubov, Tom Weilandt, Soufian Benyamina oder dem Ex-Zwickauer Can Coskun prominent besetzt ist. "Wir haben hungrige Führungsspieler, die selber noch etwas erreichen wollen", betont Wagner.