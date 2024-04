FSV-Coach Schmitt fährt mit elf Gesunden zur VSG und "Zimbo" schiebt Dienst

Zwickau - In dieser Woche hat das Trainerteam Stürmer Marc-Philipp Zimmermann (34) auf seiner Dienststelle besucht und sich von ihm und Hauptkommissar Thomas Emmerich alles erklären lassen. Seinem Zweitjob beim FSV kann "Zimbo" am Sonntag nicht nachgehen - eben weil er Dienst hat.

Das FSV-Trainer-Team um Rico Schmitt (55, 2.v.r.) besuchte diese Woche Stürmer Marc-Philipp Zimmermann (34) auf dessen Dienststelle. © PD Zwickau

Trainer Rico Schmitt (55), sein Co Daniel Rupf (38) und Torwartcoach Tom Hornuff (27) ließen sich alles lange und ausführlich erklären, schauten neben dem Zellentrakt auch das Führungs- und Lagezentrum in der Polizeidirektion in Zwickau an - mal eine schöne Abwechslung vom Trainings-Alltag.

Und der sieht vor dem Spiel bei der VSG Altglienicke, das zehn Punkte und sieben Plätze besser da steht als der FSV, nicht sonderlich rosig aus.

Schmitt fährt mit elf gesunden Profis und zwei Torhütern nach Berlin. Der Rest ist verletzt. "So wie es aussieht, nehmen wir einige Spieler aus der 'U19' mit. Das macht das alles noch ein bisschen spezieller, die Aufgabe in Altglienicke anzugehen", sagt der Coach vor dem Spiel.