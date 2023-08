FSV-Coach Schmitt über erstes Derby der Saison: "Das erste richtige Big Play"

Zwickau - Der FSV Zwickau bestreitet am Sonntagnachmittag im Steigerwaldstadion sein erstes Derby in dieser Saison. Rot-Weiß Erfurt ist für die Schwäne zugleich das erste richtige 'Big Play', wie Coach Rico Schmitt (54) es nennt.

"Die Bedingungen sind top. Hier kann etwas entstehen und dafür sind wir auf einem guten Weg", so Herrmann, der in der Jugend des FC Bayern München und bei Bayern II. mit Jamal Musiala (20) und Angelo Stiller (22) zusammengespielt hat und gerade zu letzterem noch sehr guten Kontakt pflegt.

"Es wird das erste richtig große Spiel vor großer Kulisse", so Schmitt. Laut Auskunft von Pressesprecher Daniel Sacher werden sich über 1000 Gästefans auf den Weg machen. "Ich erwarte, dass es ein intensives, schnelles Spiel wird, bei dem es auf dem Feld zur Sache gehen wird", so Schmitt.

Genau solche Worte vernimmt Schmitt gerne. Er sieht in dem jungen Stürmer viel Potential, das er als Coach heben will: "Wenn du in der zweiten Mannschaft von Bayern II. ankommst, musst du etwas können und die Trainer etwas in dir sehen. Das zeigt Jahn im Training und auf dem Spielfeld. Er hat einen hervorragenden Torabschluss, eine hohe Spielintelligenz und ein paar andere Dinge, an denen wir noch gemeinsam arbeiten wollen."