FSV präsentiert Kapitän-Nachfolger von Davy Frick

Zwickau - Um einen Nachfolger für Davy Frick (34, Karriereende) als Kapitän des FSV Zwickau zu finden, hatte Coach Rico Schmitt (55) in seine Mannschaft hineinhören wollen, statt in Eigenregie eine Entscheidung zu treffen.

Seit 2011 spielte Davy Frick (34) beim FSV Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

Auf der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag vor dem Punktspielauftakt bei Hertha 03 Zehlendorf ließ der 55-Jährige nun die Katze aus dem Sack, auf wen die Wahl fiel.

Wer auf die Details achtete, konnte es eigentlich schon erahnen, denn neben dem Cheftrainer war auf dem Podium noch ein Platz für Mike Könnecke (35) freigehalten worden. Ein eindeutiges Indiz, denn vor dem ersten Spieltag ist es Usus, den Kapitän mit zur Pressekonferenz zu nehmen.



"Ich habe ganz tief in die Mannschaft hineingehört. Mike hat ein hervorragendes Standing. Für ihn ist es aber auch die Chance, in seinem Alter nochmal zu wachsen", meint Schmitt zur Wahl des 35-Jährigen.

Könnecke ist der Inbegriff des Routiniers und geht bereits in seine neunte Saison bei den Schwänen. "Das ist ein geiles Gefühl. Es erfüllt mich mit Stolz, so eine hungrige Mannschaft, so einen geilen Verein als Kapitän anzuführen", freut sich Könnecke auf die neue Herausforderung.