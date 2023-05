FSV-Coach Thielemann: "Wollen uns gebührend aus der 3. Liga verabschieden"

Dominic Baumann (28) und seine Kollegen wollen noch mal fleißig ballern. © Picture Point/Gabor Krieg

Es ist der vorläufig letzte Auftritt in der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Profi-Fußball, soll aber nicht zum Abgesang für die Schwäne werden.

"Wie sich die Mannschaft letzte Woche in Oldenburg, speziell in der zweiten Halbzeit präsentiert hat, fand ich extrem cool. Sie hat gezeigt, dass sie sich nicht ergeben will und wir diese Saison professionell zu Ende spielen. Das trifft noch viel mehr auf den letzten Spieltag zu, vor unseren heimischen Fans", so FSV-Coach Ronny Thielemann (49).

Seine Mannschaft soll sich bestenfalls mit einem großen Knall, einem Fußballspektakel verabschieden. Los geht's um 11 Uhr mit einem Fanmarsch zum Stadion, wo nach Abpfiff hinterm Block E5 ein Saisonabschlussfest veranstaltet wird.

Der Rahmen ist also gesteckt. Wenngleich der Anlass schöner hätte sein können, zum Beispiel mit einem Herzschlagfinale am letzten Spieltag.

Thielemann: "Wir haben das leider in den letzten Wochen verspielt und auch der 17. Tabellenplatz ist durch das bessere Torverhältnis von Meppen nicht mehr zu erreichen."