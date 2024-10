FSV-Fans mit klarer Botschaft an VW

Zwickau - Ob Horch, Motor oder Sachsenring: Fußball und der Automobilbau am Standort Zwickau gehen seit Jahrzehnten Hand in Hand. Viele Fans arbeiten an den Bändern bei VW oder in einem der unzähligen Zulieferer, die Westsachsens mittelständische Wirtschaft prägen. An jedem zweiten Wochenende stehen sie in der GGZ-Arena beim FSV Zwickau.