FSV-Mittelfeldspieler wechselt zu Ligakonkurrenten

Philipp Heller (20) unterschrieb 2023 seinen Zwei-Jahres-Vertrag in Zwickau. © Picture Point/Gabor Krieg

Wie der Verein am heutigen Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit Heller vorzeitig und in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der 20-Jährige wechselt im Anschluss sofort zum Ligakonkurrenten VFC Plauen. Dort spielte er bereits vor der Winterpause zur Probe vor.

Für den FSV bietet dies neue Möglichkeiten in der zweiten Transferperiode. Während die Defensive sich in den vergangenen Monaten deutlich stabilisiert hatte, blieb in der Offensive noch Handlungsbedarf.