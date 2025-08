FSV-Sportdirektor Lenk sauer: "So eine Vorstellung ist inakzeptabel"

Zwickau - Und täglich grüßt das Murmeltier die Schwäne. Seit dem Drittligaabstieg hat der FSV Zwickau jedes Mal den Start in den Sand gesetzt. Nur waren die Vorzeichen 2023 und 2024 andere als dieses Jahr, wo man sich nach dem vierten Platz aus der Vorsaison weiter wähnte. Ein Trugschluss.

Alles in Kürze

FSV-Sportdirektor Robin Lenk (41) hatte extra vor Eilenburg gewarnt - umso enttäuschter war er vom Auftritt seiner Mannschaft. © Picture Point/Gabor Krieg

Dabei hatte Sportdirektor Robin Lenk (41) noch vor der Eilenburg-Partie eindringlich gewarnt, man solle nicht anfangen zu spinnen. Die mahnenden Worte fanden kein Gehör. Das bittere 0:3 in Nordsachsen, es saß.

"Ich habe danach drei Stunden das Handy weggelegt, wollte nichts hören oder lesen. Diese Niederlage ist nur schwer zu verdauen. Wir müssen uns für diesen Auftritt bei den Fans entschuldigen. So eine Vorstellung ist inakzeptabel", sagt Lenk.

Er hielt nach dem Spiel auch in der Kabine eine Ansprache, wo deutliche Worte gefallen sind. Lenk: "Ich will da einfach keine Ausreden hören. Es war zu warm, der Platz nicht richtig gemäht oder irgendetwas in der Art."

"Wir sind enttäuscht von unseren gestandenen Spielern. Damit meine ich die, die schon ein oder zwei Jahre hier sind, wissen, worauf es ankommt und was für ein Gegner Eilenburg ist", kritisiert der Sportchef.