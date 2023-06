FSV-Profi Könnecke ist zurück: "Habe richtig Bock!"

Beim letzten Heimspiel hatte sich Mike Könnecke (34) mit Tränen in den Augen von den FSV-Fans verabschiedet. © Picture Point/Gabor Krieg

Noch vor dem Ende der abgelaufenen Saison wurde er vom damaligen Cheftrainer Ronny Thielemann (49) aussortiert, bekam keinen neuen Vertrag. Nach dessen Abgang holte der neue FSV-Sportdirektor Robin Lenk (39) den 34-Jährigen zurück ins Team.



Es waren bittere Tränen nach dem letzten Saisonspiel gegen 1860 München. Könnecke fehlte verletzt. Ohne ein Wort des Dankes ließ Thielemann ihn gehen.

Einen, der seit 2016 seine Knochen für den Verein hinhielt. In 195 Drittligaspielen erzielte er sieben Tore, schoss den FSV 2020 mit seinem Siegtreffer gegen Chemnitz zum Klassenerhalt. Nun ist aber alles vergessen. Er ist zurück.

"Er ist ein ganz wichtiger Spieler für mich, der einen ähnlichen Stellenwert hat, wie Ronny König ihn hier im Verein hatte. Ich kenne ihn jetzt schon seit 2012, ich habe Mike selbst schon beim VfL Wolfsburg gescoutet, als ich noch in Aue war", so Lenk: "Er ist wichtig für den Verein. Mike ist auch neben dem Platz ein ganz feiner Mensch, was in der jetzigen Situation sehr wichtig ist. Wir bekommen jede Menge junge Spieler, da braucht es auch erfahrene. Da ist er aus unserer Sicht der Richtige."