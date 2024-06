Gelungener Kick! FSV Zwickau feiert 11:0-Kantersieg

Zwickau - Der FSV Zwickau ist am gestrigen Donnerstag mit einem 11:0-Kantersieg beim TSV Crossen (8. Liga) in die Testspielserie gestartet.

Marc-Philipp Zimmermann (2.v.r.) gelang in Crossen ein lupenreiner Hattrick. © Picture Point/Roger Petzsche

Das Team von Trainer Rico Schmitt trat ohne Veron Dobruna (Leiste) und Neuzugang Andrej Startsev (Rücken) an. Mit dabei die Testspieler Nicolo Avellino (zuletzt Berliner AK) und Randolf Riesen (CFC/U19).



Torjäger Marc-Philipp Zimmermann gelang vor der Pause ein lupenreiner Hattrick. Die anderen Tore erzielten vor mehr als 1400 Zuschauern der Berliner Neuzugang Felix Pilger (2), Jahn Herrmann, Rene Rüther, Lukas Eixler (kam vom SV Meppen), Jonas Dittrich (zuletzt Auerbach), Riesen und Luis Klein.

Überschattet wurde das Spiel von einem heftigen Zusammenprall in der ersten Halbzeit zwischen Sandro Sengersdorf und Anton Rother. Der Crossener verletzte sich dabei so schwer, dass der Krankenwagen gerufen werden musste. Rother wurde inzwischen am Knie operiert.