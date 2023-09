"Fussball gehört den Fans": FSV Zwickau knackt die halbe Million!

Mit der Kampagne "Fussball gehört den Fans" wollen FSV-Anhänger ihren Verein vor großen Investoren retten. © Picture Point/Gabor Krieg

"Wir sind absolut überwältigt und dankbar, dass uns so ein riesiges Ausmaß an Hilfe hier in Zwickau erreicht", schreibt der FSV Zwickau am heutigen Mittwoch auf Facebook.

Die Crowdfunding-Kampagne wurde vor etwa zwei Monaten ins Leben gerufen. Die Fans wollten sich damit gegen den Einfluss von großen Investoren stellen.

"Mit den Spenden aus dem Crowdfunding wollen wir einen nachhaltigen Fortbestand des FSV Zwickau ermöglichen und zudem selbstständig und frei von zu uns konträren Investoren bleiben", heißt es dazu.