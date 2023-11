Nach Remis gegen Eilenburg: FSV-Kapitän Frick sieht das Positive

Zwickau - Der FSV Zwickau backt kleinere Brötchen. Ein Remis gegen den FC Eilenburg (2:2) ließ zwar niemand in Jubelstürme ausbrechen. Aber Davy Frick (33) sprach aus, was nach den Rückschlägen der letzten Wochen auch mal gesagt werden musste: "Vielleicht müssen wir auch mal so anfangen, das Positive zu sehen. Und das ist, dass wir mal ein Spiel nicht verloren haben."