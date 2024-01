Protest sorgt für Testspiel-Absage in Zwickau

Zwickau - Wie der FSV Zwickau am Freitagnachmittag mitteilte, findet das Testspiel gegen SSV Jahn Regensburg nicht statt.

Grund dafür sei die "erwartende umfangreiche Protestlage am kommenden Mittwoch, nicht nur hier vor Ort in Zwickau, und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Anreise", heißt es vonseiten des Vereins.

Stattdessen erwartet den FSV vorerst am morgigen Samstag das ZEV Hallenmasters in der Zwickauer Stadthalle sowie ein Testspiel nächste Woche gegen Rot-Weiß Essen in NRW.