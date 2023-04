Sachsenpokal-Halbfinale: An diesen Tagen spielen Chemnitz, Zwickau und Co.

Zwickau - Am Mittwoch teilte der Sächsische Fußball-Verband die Termine zum Sachsenpokal-Halbfinale mit.

Am 3. Juni treffen die Finalisten aufeinander. © picture point/Sven Sonntag

So treffen der FC Oberlausitz Neugersdorf und der Rekordpokalsieger Chemnitzer FC am 26. April um 17.30 Uhr aufeinander. Das zweite Halbfinalspiel - zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem FSV Zwickau - findet knapp zwei Wochen später am 9. Mai um 19 Uhr im Bruno-Plache-Stadion statt.

Das Endspiel wird dann am bundesweiten Finaltag der Amateure am 3. Juni ausgespielt. Wo dieses Spiel stattfindet, ist abhängig von den Siegern des Halbfinales.

Wenn Oberligist FC Oberlausitz gewinnt, würden die Neugersdorfer Heimrecht genießen. Sollten Chemnitz und Lok im Finale stehen, würde nach Losentscheid in Leipzig gespielt. In den anderen möglichen Fällen hätte stets der unterklassige Verein Heimrecht.