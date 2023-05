Schwacher FSV Zwickau fliegt bei Lok raus: Piplica beendet Traum vom 1. Pokalsieg

Leipzig/Zwickau - Aus der Traum vom ersten Sachsenpokal-Sieg! Der FSV Zwickau unterliegt am Dienstagabend im Halbfinale bei Regionalligist Lok Leipzig vor 6390 Zuschauern mit 0:1 (0:0) und verpasst das zweite Saisonziel neben dem fast nicht mehr erreichbaren Klassenerhalt.

Nun wieder Lok. Ogbidi ließ sich auf der rechten Bahn einmal mehr nicht aufhalten, bediente Ziane (41.), für den es erneut kein Vorbeikommen an Brinkies gab.

Erst nach einer halben Stunde meldete sich auch Zwickau im Spiel an. Dominic Baumann (30.) setzte einen Kopfball aus gut fünf Metern gegen die Laufrichtung von Lok-Keeper Isa Dogan, aber auch neben den langen Pfosten.

Lok wollte sofort nachlegen und drängte auf das zweite Tor. Luca Sirch (51.) scheiterte nach einer langgezogenen Freistoß-Flanke am langen Pfosten per Kopf an, na klar Brinkies. Auch Ogbidi (90.+3) fand im 29-Jährigen seinen Meister. Damit ist wie letzte Saison gegen Chemie Leipzig im Halbfinale Endstation.