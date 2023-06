Vierter Neuzugang beim FSV kommt aus Berlin

Der 21-Jährige stand mit der Hertha-U23 bereits bei 53 Spielen auf dem Platz. © FSV Zwickau

Der 21-Jährige kommt von der U23 von Hertha BSC und unterschreibt wie Neuling Lucas Will ebenfalls einen Zweijahresvertrag.

"Ich war direkt vom ersten Moment, wo ich hier empfangen wurde, begeistert. Die Gespräche liefen von Anfang an sehr gut, so dass ich sofort Feuer und Flamme für die neue Aufgabe war," so der gebürtige Berliner zu seinem Wechsel an die Mulde.

"Der FSV Zwickau ist im Fußballgeschäft sehr angesehen und auch ein sehr guter Fußballstandort", schwärmt der 21-Jährige weiter.