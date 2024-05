Findet der FSV Ersatz für Frick?

Zwickau - Nun ist es amtlich: Davy Frick (34) bestreitet am Sonntag gegen den SV Babelsberg 03 sein letztes Heimspiel für den FSV Zwickau und macht nach 13 Jahren Vereinszugehörigkeit im Sommer Schluss.

Über die Jahre rückte "Fricker" in die Defensive und gab unter Joe Enochs (52) und jetzt Rico Schmitt (55) den Abwehrchef. Zugleich fungierte er diese Saison als Kapitän. Frick ist Urgestein, Führungsspieler, Ikone und Kult in einem. Ihn zu ersetzen, wird für Zwickau nicht einfach.

Ihm gelang auch der allererste Zwickauer Treffer in der eingleisigen 3. Liga - das zwischenzeitliche 1:0 beim 2:2 gegen Mainz II. im Bruchwegstadion.

Davy Frick ist nicht irgendein Spieler. Er ist die personifizierte Vereinstreue. Im Sommer 2011 kam der gebürtige Triptiser mit Torsten Ziegner von Carl Zeiss Jena nach Westsachsen, etablierte sich zunächst im Mittelfeld und hatte mit dem Drittligaaufstieg 2016 Anteil am größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte.

Zwei bis drei Neuzugänge sind im Sommer geplant. "Um etwas für die Breite des Kaders zu tun, könnten wir auch vier Spieler verpflichten, doch wir müssen genau abwägen. Es ist eine Entscheidung zwischen schon reiferen Spielern, die schon mal in der Regionalliga Staub gewischt haben oder jungen hungrigen entwicklungsfähigen Spielern. Beides zugleich wird finanziell schwierig umzusetzen sein", schaut Geschäftsführer André Beuchold (36) finanziell genau auf die Noten.

Was sportliches Potenzial anbelangt, ist Sportdirektor Robin Lenk gefragt. In dieser Woche ließen er und Cheftrainer Schmitt den ersten Pulk an Probespielern zu drei Trainingseinheiten antreten.

Nächste Woche ist die zweite Runde mit neuen Kandidaten geplant. Im gegenwärtigen Probetraining weilten Luca Krause und Nik Orth (beide 19, Dynamo Dresden "U19"), Max Grimm (20, Jena), Felix Hache und Jonas Dittrich (beide 20, Auerbach), Paul Jordan (17, Hallescher FC "U19"), Fabio Anger (19, Motor Marienberg) sowie Tommy Stopp (19, Erzgebirge Aue "U19").

Lenk: "Es sind einige sehr interessante und gut ausgebildete Spieler dabei gewesen, die einen guten Eindruck hinterließen."