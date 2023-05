Wieder Schiri-Frust beim FSV: "So einen Elfmeter zu pfeifen, ist hanebüchen"

Ba-Muaka Simakala (M.) setzte sich hier gegen die Zwickauer Mike Könnecke (l.) und Adam Susac durch. Mit zwei Elfmetertoren war er Osnabrücks Matchwinner. © IMAGO/pmk

"So einen Elfmeter zu pfeifen, ist hanebüchen", stieß sich FSV-Coach Ronny Thielemann (49) an der ersten von zwei strittigen Elfmeterszenen, die seine Mannschaft von der Sieger- auf die Verliererstraße brachten. Nico Carrera (5.) war nach einer Ecke aus kürzester Distanz angeköpft worden.

Noch krasser wog die (Fehl-)Entscheidung, als sich Davy Frick (90.+5) bei einer Eingabe von Noel Niemann wegdrehte und den Ball auf den Rücken bekam. Auch hier pfiff Schiedsrichter Tom Bauer Elfmeter.

"In der ersten Zeitlupe hätte ich gesagt Elfmeter, in der zweiten kein Elfmeter", gestand VfL-Coach Tobias Schweinsteiger (41) ein, dass seine Mannschaft riesiges Elfer-Dusel hatte: "Wir hatten in beiden Situationen Glück."

Matchglück, das den Schwänen längst abhandengekommen ist, so es diese Saison überhaupt schon einmal vorhanden war.

Dabei fanden die Gäste nach dem frühen Handelfer durch Ba-Muaka Simakala die richtige Antwort und drehten die Partie durch Leonhard von Schroetter (21.) und Möker (32.), verpassten es aber nachzulegen.