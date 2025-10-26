Eskalation im Derby: Braunschweig-Stürmer würgt Gegenspieler und fliegt mit Rot vom Platz

Beim Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 hat Stürmer Erencan Yardimci Gegenspieler Boris Tomiak gewürgt.

Von Tina Hofmann

Braunschweig - Vor dem brisanten Niedersachsen-Derby in der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 waren die Augen vor allem auf eine mögliche Eskalation auf den Rängen oder vor dem Stadion gerichtet. Doch dann sorgte Löwen-Stürmer Erencan Yardimci (23) für den Riesenaufreger, als er seinen Gegenspieler würgte.

Erencan Yardimci (23, 2.v.l.) würgte Gegenspieler Boris Tomiak (27, M.) und flog nach dieser Tätlichkeit schon in der 20. Minute mit glatt Rot vom Platz. © IMAGO / Noah Wedel Damit erwies er seinem Team einen echten Bärendienst, denn am Ende hieß es 3:0 für die Gäste. In der ersten Hälfte gerieten nach einem Foul von Hannovers Hayate Matsuda (23) an Florian Flick (25) in der 20. Minute in Höhe der Mittellinie auf einmal Yardimci und Boris Tomiak (27) aneinander. Dabei brannten dem Türken die Sicherungen durch. Nachdem er Tomiak erst zu Boden gestoßen hatte, umschlang er den Hals seines Gegenspieler, nachdem dieser wieder aufgestanden war, mit beiden Händen, würgte ihn, sodass die Abdrücke der Hände am Hals Tomiaks noch Sekunden später zu sehen waren. Hannover 96 Massenschlägerei! 500 Fußballfans prügeln an Bahnhof aufeinander ein Es dauerte einige Minuten, bis das Gespann der Unparteiischen rund um Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann (46) sich sortiert hatte, doch dann stand die Entscheidung: glatt Rot für Yardimci.

Braunschweig rund 70 Minuten in Unterzahl, Hannover nutzt das gnadenlos aus

Nach nur drei Minuten war die Partie unterbrochen, weil das Stadion von der Pyro der Hannover-Anhänger eingenebelt war. © Imago / Jan Huebner Der Stürmer schwächte sein Team damit ausgerechnet in diesem brisanten Duell erheblich, denn für den Rest der Partie musste Braunschweig nun in Unterzahl kämpfen. Sportlich hatte die Unterzahl direkt Konsequenzen, da Benjamin Källmann (27) binnen vier Minuten mit einem Doppelpack auf 2:0 (32. und 36. Minute) für die Gäste stellte. Später erhöhte Daisuke Yokota n der zweiten Halbzeit (61.) auf 3:0. Bis zum Abpfiff blieb es auf den Rängen friedlich, allerdings musste das Derby bereits nach drei Minuten für rund fünf Minuten unterbrochen werden, da die Anhänger von Hannover 96 mit Pyrotechnik das Stadion so eingenebelt hatten, dass nichts mehr zu sehen war. Hannover 96 Hannovers Trainer Titz bemängelt "fehlenden Respekt" im Dynamo-Stadion Die Polizei hatte im Vorfeld der Begegnung, bei der es in der Vergangenheit oft zu Ausschreitungen kam, alles aufgefahren, was man sich nur ungefähr vorstellen kann: Die Beamten brachte sich mit Wasserwerfern, Pferden und Hundestaffel in Stellung, um Ausschreitungen zu verhindern. Gegen Ende des Spiels gab es dann noch einen Schock-Moment auf der Tribüne, weshalb beide Fanlager den Support minutenlang einstellten. Im Block der Hannoveraner hatte es einen medizinischen Notfall gegeben. Nach einiger Zeit gab es aber Entwarnung, die Person konnte abtransportiert werden, beide Anhänger-Szenen nahmen die Unterstützung wieder auf. Hannover konnte so einen viel umjubelten Sieg im Prestige-Derby feiern. Erstmeldung um 14.19 Uhr, aktualisiert um 15.35 Uhr.

Statistik zum Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96

2. Bundesliga, 10. Spieltag: Eintracht Braunschweig - Hannover 96 0:3 (0:2) Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ehlers, Köhler (72. F. Kaufmann), L. Breunig (46. Szabó) - Aydin, Marie (72. S. Sané), Flick, Di Michele Sanchez - C. Conteh (59. Gómez), Tempelmann (46. Heußer) - Yardimci Hannover 96: Noll - Ghita, Tomiak, Nawrocki (58. Blank) - Matsuda (46. Oudenne), Leopold, Aseko Nkili (58. Roggow), Neubauer - Bundu (45.+4 Yokota), Chakroun (72. Rochelt) - Källman Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen im Allgäu) Zuschauer: 22.089 Tore: 0:1 Källman (32.), 0:2 Källman (36.), 0:3 Yokota (61.) Gelbe Karten: Köhler (3), Di Michele Sanchez (2) / Matsuda (3), Tomiak (5), Bundu (2), Yokota (3), Oudenne (1) Rote Karten: Yardimci (20./Tätlichkeit) / -

