Fußball-Profi erledigt kuriose Aufgabe, dann erhält er ein Malle-Angebot

Hendrik Weydandt (links) von Hannover 96 beendet im Sommer seine Fußballkarriere. © Heiko Becker/dpa

Erst am Monatsanfang hatte der Mittelstürmer von Hannover 96 sein Aus als aktiver Fußballprofi verkündet. Seit 2018 spielte er für den Klub aus Niedersachsens Landeshauptstadt. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus, verlängern will er nicht. Damit zieht "Henne" einen ungewöhnlich frühen Schlussstrich unter seine Fußballerkarriere.

Der Grund für die Entscheidung ist, dass der 27-Jährige in der Steuerkanzlei seines Vaters anfangen will. Weydant hat einen Bachelor und Master im Steuer- und Revisionswesen gemacht.

Doch zuvor könnte er noch einen großen Auftritt am Ballermann haben. Der "Bierkönig" machte "Henne" ein verlockendes Angebot: "Wir hätten einen Newcomer-Slot frei", hieß es auf der Instagram-Seite des berühmt-berüchtigten Lokals auf Mallorca. Denn der Fußballer hat einen Abschiedssong im Malle-Style aufgenommen.

Nur wenige Tage zuvor war das Lied "Schluss. Aus. Ende." herausgekommen. Es aufzunehmen war Teil einer kuriosen Aktion. Bevor Weydandt seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, hatte er sich gewünscht, "mit 96TV noch was Lustiges" zu machen. Deswegen bekam er drei Aufgaben gestellt.