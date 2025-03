Zweitliga-Star entwischt der Polizei mit mehr als 160 km/h: Jetzt muss er laufen

Im Winter holte Hannover 96 den früheren Schalker Rabbi Matondo (24) zurück nach Deutschland. © David Inderlied/dpa

Mit zeitweise mehr als 160 Kilometern pro Stunde soll der heute 24-Jährige in seinem Audi Q8 am 1. August 2023 über die Autobahn M8 in Schottland nach Glasgow gerast, dabei einen Lkw geschnitten und eine rote Ampel überfahren haben, wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet.

Demnach eilte der Flügelflitzer zum besagten Zeitpunkt gerade zum Training der Glasgow Rangers in den Stadtteil Ibrox, als seine Fahrweise den Beamten auffiel.

Sie wollten den walisischen Nationalkicker auch stoppen, aber Matondo dachte offenbar gar nicht daran, auf die Bremse zu treten. Letztlich gab die Verkehrspolizei ihre Bemühungen aus Angst, dass der Profifußballer bei der Verfolgung einen tödlichen Unfall bauen könnte, auf.

Stattdessen spürten sie den Außenstürmer anschließend auf dem Trainingsgelände der Rangers auf und erklärten ihm, dass eine Anzeige wegen gefährlichen Fahrens auf ihn warte, wie der damals zuständige Beamte nun vor Gericht erklärte.

Immerhin habe sich Matondo sofort "einsichtig" gezeigt und eine "gute Einstellung" an den Tag gelegt. Trotzdem wurde er vor dem Glasgow Sheriff Court zu einem zwölfmonatigen Fahrverbot und einer Geldstrafe von umgerechnet rund 560 Euro verurteilt.