5-Millionen-Dilemma: Hertha-Flop floppt auch in England

Berlin - So hat sich das Hertha BSC aber nicht vorgestellt. Die Leihe von Wilfried Kanga (26) entwickelt sich immer mehr zum Reinfall. Er trifft in Englands zweiter Liga die Kiste nicht. Auch nach 14 Spielen auf der Insel wartet der Goalgetter noch immer auf eine Torbeteiligung.

Einen erhofften Millionensegen wird es dann aber kaum geben. Noch liegt sein Marktwert bei geschätzten vier Millionen Euro, was aber vor allem an der vergangenen Saison liegt.

Dabei sollte sich der 26-Jährige in Cardiff eigentlich für mehr empfehlen, sicherten sich die Waliser extra noch eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro. Eine Summe, die die klamme Alte Dame gut gebrauchen kann. Für einen Bankdrücker werden die Bluebirds aber wohl kaum so viel auf Geld auf den Tisch legen.

Kelian Nsona spielt wieder regelmäßig Fußball. © Soeren Stache/dpa

Der Streik-Stürmer blühte in Belgien endlich wieder auf, schoss sich in die Notizbücher anderer Vereine. Ein Abnehmer fand sich aber nicht - bis auf Cardiff. Dort aber ist er bislang genauso glücklos wie in Berlin (nur zwei Tore in 23 Spielen).

Mehr Freude bereitet da Sorgenkind Kelian Nsona (22). Der Franzose blüht in den Niederlanden so richtig auf, erzielte für den FC Emmen bereits sieben Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Noch wichtiger aber: Er spielt wieder regelmäßig Fußball.

Viele hatten bereits ein Karriereende befürchtet. Im Winter 2022 lockte Fredi Bobic den Flügelflitzer nach Berlin - trotz Kreuzbandriss. Doch auch in der Hauptstadt blieb das Pech treu. Kaum angekommen, verletzte sich Nsona erneut schwer am Knie. Bis heute hat er kein einziges Spiel für die Profis absolviert.

Das ist in Emmen anders. Der 22-Jährige ist Stammspieler, absolvierte 18 Partien - alle von Beginn an. Stück für Stück wird Nsona in der holländischen 2. Liga wieder der alte und kann dann im Sommer endlich bei Hertha angreifen. Bei ihm geht der Plan voll auf, bei Kanga nicht.