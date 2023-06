Abnehmer für Hertha-Star Piatek gefunden? Dieser Wechsel hätte Beigeschmack

Berlin - Er gehört zu denjenigen, die Hertha BSC unbedingt verkaufen will und muss: Krzysztof Piatek (27). Als Pistolero für 24 Millionen Euro und mit einem üppigen Gehalt ausgestattet nach Berlin gekommen, konnte der Strafraumstürmer nie das Versprechen einlösen.

In 56 Ligaspielen gelangen ihm nur 14 Tore. Absoluter Stammspieler war der Pole dabei weder unter Jürgen Klinsmann (58), Pal Dardai (47) noch unter Bruno Labbadia (57). Und auch bei seiner schon zweiten Leihstation bei US Salernitana lief es nur unwesentlich besser (vier Buden/fünf Vorlagen).

Annegret Hilse/Pool via REUTERS/dpa

Genua, die den Aufstieg in die Serie A geschafft haben, gehören wie Hertha zur Investorengruppe 777. Hilft der Investor das teure Missverständnis Piatek zu verkaufen? Harte Verhandlung blieben wohl eher aus.

Doch auch ohne die Unterstützung der Amerikaner spricht einiges für einen Wechsel nach Genua. Hier hatte der 27-Jährige seine wohl erfolgreichste Zeit, als er in 18 Spielen 13 Treffer erzielte, dann aber in der Winterpause zu AC Milan ging. Zudem kennt und schätzt er die Serie A bestens. Kehrt er nun an die alte Wirkungsstätte zurück?