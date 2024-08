Hertha BSC: Aufschwung oder der nächste Dämpfer?

Berlin - Bei der Aufregung um Haris Tabakovic (30) ist es fast schon untergegangen, dass Hertha BSC am heutigen Samstag ein wichtiges Spiel bestreitet. Nach dem Pokalsieg soll nun auch in der Liga gegen Aufsteiger Jahn Regensburg endlich der erste Dreier her.

Obwohl Fiél nur lobende Worte für Smail Prevljak (29) übrig hat, läuft es wohl auf einen Zweikampf zwischen Florian Niederlechner (32) und Luca Schuler (25) hinaus. Niederlechner hat sich mit einem Doppelpack in Stellung gebracht, doch auch Schuler hat gezeigt, welche Qualitäten in ihn stecken.

Ob es aber nach der Verletzungspause schon für die Startelf reicht, wird sich zeigen: "Es wird an mir liegen", so Fiél.

"Was für jeden von ihnen spricht, ist, dass sie in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass sie Tore erzielen können", so Fiél. TAG24 meint: Schuler hat am Ende die Nase vorn.



Der Dardai-Nachfolger sieht sein Team nach dem Dämpfer zum Start auf dem richtigen Weg. "Wir müssen da weitermachen, wo wir in Hamburg aufgehört haben. Dass wir da weitermachen, wie wir es in Rostock gemacht haben", sagte der 44-Jährige. "Wo wir gegen einen nicht einfachen Gegner nicht viel zugelassen haben, dadurch, dass wir im Ballbesitz so gut positioniert waren, dass wir bei Ballverlust sofort gegen pressen konnten."