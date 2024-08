Hertha-Star Tabakovic vor Wechsel in die Bundesliga: Er fehlte im Training

Haris Tabakovic schlug nach seinem Wechsel bei Hertha BSC voll ein. © Andreas Gora/dpa

Laut Kicker haben die Kraichgauer "starkes Interesse". Demnach sollen die Verhandlungen weit fortgeschritten sein.

Nach TAG24-Information wurde Herthas Top-Torjäger am Donnerstagmorgen am Flughafen BER gesehen. Mit dem Ziel Hoffenheim?

Hertha-Trainer Cristian Fiél (44) hielt sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag zwar bedeckt, was er sagen konnte, klang aber schon sehr nach Abschied: "Ich kann bestätigen, dass er heute nicht beim Vormittagstraining war. Der Fußball ist verrückt. Solange nicht alles geklärt ist, müssen wir schauen, was passiert"

Mit Adam Hložek (22) hat die TSG zwar erst einen Angreifer verpflichtet, eine Sturmkante wie Tabakovic fehlt allerdings noch.

Hertha droht damit der Verlust des Torschützenkönigs. Für 500.000 Euro vergangenen Sommer aus Austria Wien geholt, schlug der 30-Jährige voll ein.