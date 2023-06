Alle wollen die Hertha sehen: Fan-Ansturm auf Dauerkarten

Die Ostkurve wird auch diese Saison wieder rappelvoll. Alle Dauerkarten sind bereits weg. © Soeren Stache/dpa

Bereits jetzt hat Hertha BSC den Dauerkartenverkauf aus der Vorsaison übertroffen - dabei hat der freie Verkauf noch nicht einmal begonnen. Nachdem zunächst die Dauerkarteninhaber ihre Plätze sichern konnte, können seit Mittwoch auch die Mitglieder zugreifen. Und das tun sie.

Die Ostkurve ist bereits ausverkauft. Auch direkt drüber im Oberring gibt es (Stand heute) nur noch knapp über 2000 Dauerkarten.

"Wir erfahren derzeit unglaubliche Unterstützung von der gesamten Hertha-Familie. Nicht nur die Zahlen unserer Neu-Mitgliedschaften steigen stetig, auch im derzeitigen Dauerkartenverkauf beweisen unsere blau-weißen Anhängerinnen und Anhänger ihre Liebe für unseren Verein. Das macht uns stolz und glücklich", so Geschäftsführer Thomas E. Herrich (59).

"Wir möchten uns ganz herzlich bei all unseren Fans für diesen großartigen Support, der uns bereits in der vergangenen Saison begleitet hat, bedanken. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die neue Spielzeit."

Schon in der Abstiegssaison hielten die Fans trotz vier Jahren Dauer-Krise die Treue. Im Schnitt besuchten 53.652 Zuschauer die Heimspiele im Olympiastadion - so viele, wie noch nie! Kurios: Wie schon in der Rekord-Saison 2011 mussten die Berliner am Ende in die 2. Liga.