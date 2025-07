Haben Herthas Pechvögel noch eine Zukunft in Berlin?

Berlin - Bei Hertha BSC laufen aktuell auf dem Trainingsplatz so einige Unglücksraben herum, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Wer darf bleiben und wer muss gehen?

Alles in Kürze

Kelian Nsona (23) wird wohl nicht mehr für Hertha BSC auflaufen. © Soeren Stache/dpa

Kelian Nsona (23) ist wohl zweifelsfrei der größte Pechvogel in der jüngeren Vergangenheit bei der Alten Dame. Schon bei seinem Wechsel in die Hauptstadt laborierte der Flügelstürmer an einem Kreuzbandriss, durch den er die komplette Saison 2021/22 verpasste.

Dann der nächste Rückschlag: Gerade, als er in der Vorbereitung zur neuen Spielzeit angreifen wollte, kamen erneute Knieprobleme auf, die eine weitere Operation nach sich zogen - die nächste Saison war für Nsona gelaufen.

So konnte sich der Franzose nie bei den Blau-Weißen durchsetzen und sollte dann beim MSK Zilina Spielpraxis sammeln. Die Leihe verlief jedoch enttäuschend. Erst bei seiner nächsten Leih-Station FC Emmen blühte der Linksaußen wieder auf und entwickelte sich zum Stammspieler.

Seine Tage im Westend scheinen aber trotzdem gezählt zu sein. Der Grund dafür ist weniger sportlicher als finanzieller Natur, denn Kelian Nsonas Gehalt stammt noch aus Bundesliga-Tagen, sodass er schnellstmöglich von der Gehaltsliste gestrichen werden soll.