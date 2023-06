Hertha kann Supertalent wohl von Verbleib überzeugen

Berlin - Vor dem Neuanfang in Liga zwei benötigt Hertha BSC eine schlagkräftige Truppe. Viel Geld ist nicht da, also muss es der Nachwuchs richten. Daher ruhen die Hoffnungen vor allem auf Derry Scherhant (20), weshalb der Stürmer jetzt von einem Verbleib überzeugt werden soll.

Derry Scherhant (20) soll die Hertha in der kommenden Spielzeit zum Aufstieg schießen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Geld oder Zukunft? Diese Frage wird sich Derry Scherhant in den vergangenen Tagen und Wochen zur Genüge gestellt haben. Der 20-Jährige gilt als die größte Nachwuchshoffnung der Hertha.

In der miserablen letzten Spielzeit war der Stürmer einer der wenigen Lichtblicke bei der Alten Dame. Natürlich will Hertha seinen Youngster auch in der 2. Bundesliga halten.

Doch die guten Leistungen des gebürtigen Berliners haben auch die großen Vereine aufhorchen lassen. So soll Newcastle United seit Wochen großes Interesse haben.

Was für einen Wechsel auf die Insel spricht? Natürlich winkt dort deutlich mehr Gehalt als in der 2. Bundesliga. Zudem spielen die Magpies in der kommenden Spielzeit in der Champions League. Ein Einsatz in der Königsklasse wäre daher nicht ausgeschlossen.

Aus Berliner Sicht gibt es dennoch Hoffnung auf einen Verbleib. So unterschrieb Scherhant erst kürzlich einen exklusiven Vertrag mit Nike (der auch zufällig Sponsor der Hertha ist). Sherhant sagte dazu auf seiner Instagram-Seite "Ich bin glücklich, meinen Vertrag bei Nike zu unterschreiben und jetzt Teil der Familie zu sein. Alles Stein auf Stein aufbauen, das bin ich."