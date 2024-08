Cuisance, Gechter und Co.: Hertha mit Verletzungssorgen nach Rostock?

Hertha BSC holte beim HSV einen wichtigen Punkt, reiste aber mit Personalproblemen an. Cristian Fiél gab ein Update zu den Verletzten.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Ein Punkt, der Hoffnung macht. Hertha BSC hat beim HSV (1:1) dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit den Fehlstart abgewendet. In Rostock soll nun der erste Dreier her.

Linus Gechter (20, 2.v.l.) machte beim 0:1 eine unglückliche Figur. © Christian Charisius/dpa "Ich weiß, dass es das Wort Geduld im Fußball nicht gibt. Aber es war ein Schritt in die Richtung, in die ich die Jungs haben will", sagte Cristian Fiél. Ob der Übungsleiter dann wieder improvisieren muss, wird sich zeigen, denn die Alte Dame ist nicht gerade von Verletzungssorgen verschont geblieben. Neuzugang Kevin Sessa (24, Knie) und Fabian Reese (26, Sprunggelenk) fallen noch Wochen aus. Vor dem Spiel meldeten sich dann auch noch Palko Dardai (25, Wade), Florian Niederlechner (33, Schlag auf den Oberschenkel) und Michael Cuisance (24, Sprunggelenk) kurzfristig ab. Hertha BSC Hertha beim HSV wieder chancenlos? Jetzt wartet auch noch Selke! Hinzu kommt Linus Gechter (20), der nach 64 Minuten rausmusste. Der Abwehrspieler hatte vergangene Saison immer wieder mit Verletzungen oder Krankheit zu kämpfen, hat sich nach einer starken Vorbereitung aber nun einen Stammplatz erkämpft. Muss er nun seinen Platz wieder räumen?

Hertha BSC: Linus Gechter droht Pokal-Aus