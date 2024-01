Dardai watscht nach Doppel-Elfer Hertha-Star ab: "Kempf hat den Gegner aufgebaut"

Marc Oliver Kempf (28) verursachte gegen Düsseldorf innerhalb weniger Minuten gleich zwei Elfmeter. © Soeren Stache/dpa

Pal Dardai (47) sah sogar "eine perfekte erste Halbzeit". Einer aber kam bei seiner Analyse nicht gut weg: Marc Oliver Kempf (28). Der Verteidiger holte sich einen Rüffel ab.

"Ich muss ehrlich sagen: Kempf hat den Gegner aufgebaut", so Dardai bei Sky. "Es gibt Momente, da interessiert es mich nicht, ob man ein alter oder junger Spieler ist. Da muss man sich bei solchen Aktionen Gedanken machen."

Was der Ungar meint: Der 28-Jährige hat innerhalb von sechs Minuten gleich zwei Elfmeter verursacht. Erst in der 48. Minute, dann noch in der 54. Minute. Beide Male gegen Jona Niemiec (22). Beide Male in einer beinah identischen Situation. Verursacht jeweils durch plumpes Vorgehen.

"Mit seinem Alter und seiner Erfahrung kann Kempfi solche Fehler nicht machen. Damit baust du den Gegner auf", legte Dardai auf der Pressekonferenz nach. "Ich weiß nicht, wie man sich das leisten kann. Das ist nicht okay. Da kann man sich nicht verstecken."