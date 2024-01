Hertha BSC: Dardais Tränen und Leistners Geständnis: "Man denkt, man ist auf alles vorbereitet"

Berlin - Es war ein besonderes Fußballspiel. Hertha BSC kommt zum Rückrundenauftakt gegen den Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 . In Erinnerung wird aber weniger das Sportliche bleiben.

Nach dem Spiel überkommen Pal Dardai (47, r.) die Emotionen. © Andreas Gora/dpa

Die Berliner haben nach dem überraschenden Tod von Kay Bernstein (†43) einen würdevollen Rahmen geschaffen. Die Alte Dame verzichtete auf die sonst üblichen Rituale. Statt eines Fußballspiels glich es eher einer Gedenkveranstaltung.

Sein Platz blieb leer bzw. nicht ganz. Hertha legte seine blau weiße Jacke - sein Markenzeichen - über den Stuhl. Auf dem Sitz platzierte der Hauptstadtklub ein Foto des verstorbenen Präsidenten, sein Megafon, sowie weiße Rosen.

"In der Mannschaft war eine gewisse Leere. Trotzdem haben wir uns professionell vorbereitet. Der Verein hat uns mit allem, was möglich ist, an Hilfestellungen unterstützt. Als Team haben wir es dennoch gut angenommen", sagte Toni Leistner nach dem Remis zum Rückrundenauftakt.

Der Kapitän hatte die schwierige Aufgabe, den Spagat zwischen Trauer und den Blick aufs Sportliche hinzubekommen. Dabei mussten sie auch noch auf die Unterstützung der Hertha-Fans verzichten. Der Ostkurve war nicht nach Feiern zumute. Sie blieben weitestgehend stumm, was das Team im Vorfeld schon wusste.

"Man denkt, man ist auf alles vorbereitet, aber dann hört man die Ansprache vom Stadionsprecher. Da musste ich schon die ein oder andere Träne verdrücken. Die ersten fünf, sechs Minuten habe ich komplett mit Gänsehaut gespielt", gab Leistner zu.