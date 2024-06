Der Weg zur Hertha ist jetzt frei: Fiél nicht mehr Nürnberg-Coach!

Berlin - Jetzt steht einem Wechsel zu Hertha BSC nichts mehr im Wege! Cristian Fiél (44) wird den 1. FC Nürnberg verlassen. Dies gab Joti Chatzialexiou überraschend bei der Pressekonferenz als neuer Sportvorstand am Montag bekannt.

Die Begründung lässt aufhorchen: "Die ersten Tage waren ereignisreich. Ich habe mich mit Cristian Fiél zusammengesetzt. Es waren gute Gespräche, in denen er mir mitgeteilt hat, dass er eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein annehmen möchte", so Chatzialexiou.

Klar ist: Der 44-Jährige hat eine schwere Aufgabe vor sich. Er muss den Berliner Weg bedingungslos mitgehen, also weiter auf Talente aus der eigenen Akademie setzen und gleichzeitig um den Aufstieg mitspielen.

In Nürnberg ließ Fiél zwar aktiven Fußball spielen, schaffte aber keine Konstanz reinzubekommen. Erst am vorletzten Spieltag machten die Clubberer den Klassenerhalt perfekt. Nun soll er die Alte Dame zurück in die Bundesliga führen.

Nur bei der Ablöse müssen sich Hertha und Nürnberg noch einigen. Trotz angekündigten Abschieds besitzt der Fußballlehrer noch einen Vertrag bis 2025.

Erstmeldung um 11.19 Uhr, aktualisiert um 11.41 Uhr