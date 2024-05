Doch kein Fiél-Wechsel zu Hertha? "Null Prozent Wahrscheinlichkeit"

Berlin - Kommt er oder kommt er nicht? Am Sonntag wurde publik, dass die Trainersuche bei Hertha BSC ein Ende haben soll: Nürnbergs Christian Fiél (44) werde offenbar der Nachfolger von Pal Dardai (48).

Und auch in Nürnberg rechnet man nicht mit einem Abgang des Cheftrainers (Vertrag bis 2025). "Stand jetzt hat das null Prozent Wahrscheinlichkeit", sagte Sportdirektor Olaf Rebbe (46) den "Nürnberger Nachrichten".

Doch daraus wird wohl eher nichts. "Die Mitgliederversammlung kommt zwei Wochen zu früh, sonst könnten wir schon was verkünden", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber (44) den rund 1600 Mitgliedern am Sonntag.

Mit dem Coach, der derzeit Urlaub in Griechenland mache, sei er übereingekommen, "dass er sich bei uns meldet, wenn was ist". Das sei bislang nicht geschehen. Von der klammen Alten Dame, die dann eine Ablöse zahlen müsste, hat sich demnach keiner bei den Franken gemeldet. Es gebe auch kein offizielles Angebot der Hertha, so Rebbe.

Das kann sich allerdings noch ändern. Fiél bleibt weiterhin Kandidat - einer von vielen.