Drittes Unentschieden in Folge: Hertha BSC gibt den nächsten Sieg aus der Hand!

Hannover - Hertha BSC hat zum dritten Mal in Folge ein Unentschieden hinnehmen müssen, Hannover 96 hat nach vier Heimsiegen in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga wieder Punkte im eigenen Stadion liegen gelassen: Die beiden Teams trennten sich nach 2:0-Führung von Berlin mit 2:2 (0:2).