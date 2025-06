Nicht nur Piatek: Ex-Hertha-Stars lassen klamme Kasse klingeln

In weiser Voraussicht sicherten sich die Verantwortlichen allerdings eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf in Höhe von 20 Prozent und da sich der "Pistolero" in der Süper Lig wieder so richtig in Form geschossen hat, wechselt er jetzt für zehn Millionen Euro zu Al-Duhail SC nach Qatar.

Für Ex-Hertha-Bubi Lazar Samardzic (23) greift eine Kaufpflicht bei Atalanta Bergamo, die den Berlinern eine Ausbildungsvergütung einbringt. © -/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der damalige Manager Fredi Bobic (53) sicherte der Hertha jedoch eine zweifache Beteiligung an potenziellen Weiterverkäufen. So strichen die Spree-Athener zwei Jahre später satte fünf Millionen bei Cunhas Transfer zu den Wolverhampton Wanderers ein.

Jetzt geht der dribbelstarke Stürmer den nächsten Schritt in seiner Karriere und heuert zur kommenden Saison beim gefallenen Riesen Manchester United an - für satte 74 Millionen Euro. Davon fließen zehn Prozent nach Madrid, die wiederum zehn Prozent nach Berlin überweisen müssen - ergibt summa summarum 740.000 Euro.

Last but not least wäre in diesem Zusammenhang noch Lazar Samardzic (23) zu nennen. Der Berliner Junge steht nach Leihe in der nächsten Spielzeit fest bei Atalanta Bergamo unter Vertrag. Hier greift eine Kaufpflicht in Höhe von 14,8 Millionen Euro, die Udinese mit den Bergamasken zuvor ausgehandelt hatte.

Da Lazar bei den Hertha-Bubis groß geworden ist, fließt eine Ausbildungsvergütung von rund 370.000 Euro nach Charlottenburg. Somit streicht der Berliner Sport Club mehr als drei Millionen Euro für seine ehemaligen Kicker ein - wichtige Transfereinnahmen.