Wichtiger Baustein: Durchbricht Palko Dardai den Fluch der Hertha-Rückkehrer?

In Zukunft könnte man den 24-Jährigen noch öfter auf der Zehn sehen. Einen Ersatz für den abgewanderten Marco Richter (25) wird es wohl nicht geben - doch der Hertha-Rückkehrer bringt etwas ganz Entscheidendes mit: Seine Variabilität.

Auch im Pokal war Dardai bereits erfolgreich © Jacob Schröter/dpa

"Wenn wir das hinbekommen, dass die beiden Flügelspieler und der Zentrale ihre Positionen verlassen und sogar kombinieren können, dann haben wir eine richtig gute Mannschaft", so der Hertha-Coach.

"Palko ist dafür ein Prototyp. Er hat letztes Jahr sogar Stürmer gespielt, um große Innenverteidiger wegzuziehen und auch getroffen. Dann hat er hinter der Spitze, auf dem Flügel oder als Achter gespielt. Überall hat er seine Leistung gezeigt."

Gegen Fürth sah das schon ganz ordentlich aus. Jetzt will Hertha auch in Magdeburg die tolle Leistung bestätigen - mit Palko Dardai in der Startelf. Er hat sich auf Anhieb festgespielt.

Wenn es so weitergeht, könnte er den Fluch der Rückkehrer durchbrechen. In den letzten zwei Jahren kehrten mit ihm gleich fünf ehemalige Herthaner zu ihrem Herzensverein zurück. Stand jetzt ist nur noch Dardai da.