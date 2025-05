Einst drei Dardais, im Sommer keiner mehr? Endet bei Hertha eine Ära?

Die beiden Brüder Palko Dardai (26, 2.v.r.) und Marton Dardai (23, r.) tragen seit ihrer Jugend die Fahne auf der Brust. © Andreas Gora/dpa

Beim Saisonauftakt in Düsseldorf setzte Vereinsikone Pal Dardai (48) zunächst nur auf Marton Dardai (23) in der Startelf. Nach einer halben Stunde wechselte der Ungar dann seinen ältesten Sohn Palko (25) ein, in der Schlussphase folgte sein jüngster Bence (19). Das gab es noch nie und sollte weiter Seltenheitswert erhalten.

Es folgte nur noch weiterer Auftritt des Dardai-Trios - am zweiten Spieltag gegen Wehen Wiesbaden (0:1). Mittlerweile ist die Dardai-Dynastie längst beendet.

Bence zog es vergangenen Sommer zum VfL Wolfsburg, wo der 19-Jährige durchaus eine ordentliche erste Bundesliga-Saison absolvierte. Papa Pal wurde von Cristian Fiél (45) abgelöst, bleibt dem Hauptstadtklub aber erhalten.

Er schaut sich die Spiele seiner Söhne nun nur noch regelmäßig live im Olympiastadion bzw. in Wolfsburg an, könnte aber womöglich in Terminstress kommen. Aus dem Dardai-Trio könnte nächste Spielzeit bei Hertha BSC keiner mehr übrig blieben. Es deutet sich ein großer Umbruch an. Verlassen dann sowohl Marton Dardai, als auch sein Bruder Palko den Verein?