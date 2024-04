Elf Monate nach letztem Spiel: Hertha verabschiedet Plattenhardt

Berlin - Sein letztes Pflichtspiel ist fast ein Jahr her. Am 27. Mai 2023 stand Marvin Plattenhardt (32) das letzte Mal für Hertha BSC auf dem Rasen. Neun Jahre lang hielt der Linksverteidiger den Blau-Weißen die Treue, wurde in Berlin zum Nationalspieler, zum Hertha-Retter und gar zum Kapitän.