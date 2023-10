Vereinsloser Plattenhardt kriegt Hertha-Abschied und ist bereit für neue Herausforderungen

Berlin - Neun Jahre lang trug Marvin Plattenhardt (31) das Trikot von Hertha BSC , wurde in der Relegation zum Helden und war vergangenes Jahr gar Kapitän. Nach dem Abstieg aber ging der Kapitän von Bord. Der Linksfuß erhielt keinen neuen Vertrag - und ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Klub!

Marvin Plattenhardt (31, r.) bestritt für Hertha 239 Pflichtspiele. © Andreas Gora/dpa

Der Kontakt riss zwar auch danach nicht ab - beide Seiten hielten sich ein erneutes Engagement offen -, doch spätestens als die Berliner mit Anderson Lucoqui (26), Jeremy Dudziak (28) und Michal Karbownik (22) drei Linksverteidiger verpflichtet haben, war klar: Die Ära Plattenhardt endet.

Ein Schritt, den auch der 31-Jährige so gewollt hat, auch wenn es keine einfache Entscheidung war. "Das Ende mit dem Hertha-Abstieg war nicht einfach. Das war sehr emotional", verriet der Linksverteidiger im Interview mit der B.Z. "Jetzt habe ich aber alles verkraftet und bin bereit für neue Herausforderungen."

Was viele Hertha-Fans jedoch vor allem in den sozialen Medien verwundert haben: Offiziell verabschiedet wurde Plattenhardt bis heute nicht - und das, obwohl er so lange dem Verein treu blieb.

Böses Blut fließt zwischen den Beteiligten allerdings nicht. "Hertha wird immer in meinem Herzen bleiben. Ich verfolge immer noch jedes Hertha-Spiel, drücke weiter die Daumen für maximale Erfolge, pflege weiter Kontakte."