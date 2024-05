Elfer-Zoff bei Hertha: "Wenn das dein größter und sehnlichster Wunsch ist"

Haris Tabakovic (29) verwandelt den Elfmeter sicher zum 1:0. © Andreas Gora/dpa

Sekunden zuvor wurde Haris Tabakovic (29) im Fünfmeterraum - bereit zum Einschieben - unsanft von den Beinen geholt. Während der VAR-Überprüfung nutzte Herthas Top-Torjäger die Zeit und diskutierte mit seinem liebsten Vorlagengeber.

Eigentlich wechseln sich beide immer ab. So war Reese wieder an der Reihe. Fluppe aber hat sich noch was vorgenommen: Er will die Torjägerkanone.

"Er war dran, ja, aber ich habe höflich gefragt und ich denke, am Ende von der Saison, wenn es bei mir noch um etwas geht ...", sagte Tabakovic nach dem Spiel.

Am Ende überließ Reese dann tatsächlich dem Knipser den Ball - wenn auch erst nach längerem Zureden. "Wir haben beide irgendwo auch ein Ego, man will treffen und Scorerpunkte sammeln, aber ich will da am Ende oben stehen. Deswegen wollte ich ihn schießen."