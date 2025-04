Er ist ablösefrei: Schnappt sich Hertha dieses Ex-HSV Talent?

Berlin - Drei Neuzugänge hat Hertha BSC schon an der Angel: Innenverteidiger Niklas Kolbe (28), Drittliga-Bomber Sebastian Grönning (28) und KSC-Profi Leon Jensen (27). Offiziell ist zwar noch keiner der Transfers, nun könnte aber der nächste Neuzugang folgen. Sky zufolge soll die Alte Dame Mats Köhlert (26) beobachten.

Mats Köhlert (26) absolvierte für den HSV drei Zweitligaspiele. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Der Linksverteidiger macht in den Niederlanden seit Jahren durch starke Leistungen auf sich aufmerksam. In 177 Spielen in der Eredivisie erzielte der 26-Jährige für Heerenven und Wilhelm II zwölf Tore und 18 Assists.

Diese Saison hat es bislang zwar noch nicht mit dem Toreschießen geklappt, dafür aber stieg er in der Rückrunde in Heerenven zum Kapitän auf. Lockt Hertha ihn zurück nach Deutschland?

Die 2. Bundesliga kennt Köhlert bereits: In der Saison 2018/2019 absolvierte der gebürtige Hamburger drei Zweitligaspiele für den HSV, ehe er den Schritt ins Ausland wagte. Wird er nun der nächste Neuzugang der Berliner?

Was alle vier gemeinsam haben: Auch Köhlert ist ablösefrei. Schon vergangene Saison machten die Berliner früh Nägel mit Köpfen. Aufgrund der finanziellen Situation sind vor allem ablösefreie Spieler bei der Alten Dame besonders heiß begehrt.