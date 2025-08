Dudziak empfiehlt sich auf dem Schenckendorffplatz: Comeback für Herthas Pechvogel?

Alles in Kürze

Dudziak will sich Trainer Stefan Leitl (47) präsentieren und hofft auf einen neuen Vertrag. Beide kennen sich noch aus Zeiten bei Greuther Fürth.

Dardai war beim 1:2 in Gelsenkirchen ebenfalls wegen muskulärer Beschwerden ausgewechselt worden. Am Sonntag empfängt die Hertha am 2. Spieltag den Karlsruher SC.