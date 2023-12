Fabian Reese gesteht: "Berlin ist Liebe auf den zweiten Blick"

Fabian Reese (rechts) geht auch als Führungsspieler vorneweg. © Sören Stache/dpa

In 19 Pflichtspielen kommt Reese auf sagenhafte 17 Torbeteiligungen (sieben Tore und zehn Vorlagen). Logisch, dass auch die Teams aus der Bundesliga nach dem 26-jährigen Kieler Ausschau halten. So soll Werder Bremen sein Interesse hinterlegt haben.

Im Interview mit Riccardo Basile (32) wurde er gefragt, ob er den Hertha-Fans versprechen kann, sollten die Berliner in dieser Saison nicht aufsteigen, auch noch im kommenden Sommer in der Hauptstadt zu kicken: "Ich schaue von Woche zu Woche und versuche dem Team mit Toren und Vorlagen zu helfen. Mit dem, was in sechs Monaten sein kann, damit möchte ich mich jetzt noch nicht befassen. Mein Traum bleibt die 1. Liga und das möchte ich bestmöglich mit Hertha BSC tun."