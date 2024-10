Es geht um "fette Beute": Hertha schiebt Nazi-Parole Riegel vor

Hertha BSC zeigt eine klare Haltung. In letzter Zeit wurde in den sozialen Medien ein Schlachtruf verwendet, der aus der NS-Zeit stammt.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Wussten die Hertha-Fans, was sie da verbreitet haben? In letzter Zeit tauchte in den sozialen Medien vermehrt unter dem bekannten Schlachtruf "HaHoHe" noch der Zusatz "und fette Beute" aus. Problem: Der Ausdruck hat einen NS-Bezug.

Die meisten Hertha-Fans begrüßen das Vorgehen ihres Vereins. © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa Dagegen positioniert sich der Hauptstadtklub und versucht die Anhänger in einem Statement zu sensibilisieren. "Der Ausdruck 'fette Beute' hat eine Geschichte im Kriegszusammenhang verbunden mit Raubzügen in den vergangenen Jahrhunderten und ist darüber hinaus in Kombination mit anderen Parolen (z.B. 'Heil, Sieg' oder 'Heil und Sieg') als Teil der rechtsextremen Phraseologie festgestellt worden", heißt es in dem Schreiben. Absicht möchte Hertha BSC niemandem unterstellen, distanziert sich aber aufgrund der Werte ganz klar von NS-Parolen. Hertha BSC Nächstem Hertha-Talent winkt Profi-Debüt: Schlägt jetzt seine Stunde? "Viele von euch, die den Ausdruck nutzen und verbreiten, kennen seinen Ursprung vermutlich nicht", erklärt der Zweitligist, der Beiträge mit diesem Ausdruck konsequent löschen wird. "Dies ist nicht mit den Werten unseres Klubs vereinbar und hat daher keinen Platz auf unseren Kanälen."

Hertha BSC löscht Beitrage