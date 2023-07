Heftige neue Details im Prügel-Skandal um Marius Gersbeck

Berlin - Die Luft für Hertha -Akteur Marius Gersbeck (28) wird immer dünner. Nachdem der Torhüter der Alten Dame am vergangenen Wochenende im österreichischen Trainingslager einen jungen Mann zusammengeschlagen hat , kommen jetzt immer mehr Details ans Licht.

Bis auf Weiteres ist der 28-Jährige derzeit suspendiert. © Soeren Stache/dpa

Die Alte Dame aus Berlin kommt einfach nicht zur Ruhe. In einer knappen Woche starten die Berliner mit dem Top-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Spielzeit. In Sachen Abgänge waren die Beteiligten sehr fleißig.

Die Fans monieren jedoch, dass es vor allem in der Zentrale noch an wichtigen Spielern fehlt. Neben dem Mittelfeld ist auch die Position im Tor weiter vakant. Zwar hatten die Herthaner mit Marius Gersbeck einen neuen Keeper verpflichtet, doch dass der Rückkehrer überhaupt ein weiteres Pflichtspiel für die Alte Dame bestreitet, ist derzeit mehr als fraglich.

Nach seiner Prügel-Attacke gegen einen 22-Jährigen am vergangenen Wochenende wurde der 28-Jährige bis auf Weiteres suspendiert.